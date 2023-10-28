Мельникова (Кирченкова) Ксения Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Кирченкова) Ксения Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1886 по 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1886 по 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.04.1904 ст.

Муж: Мельников Антон Евсеевич

Кабаклы, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.09.1907 ст.

Сын: Мельников Семен Антонович

Отец ребёнка: Мельников Антон Евсеевич

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.02.1910 ст.

Дочь: Анна Антоновна

Отец ребёнка: Мельников Антон Евсеевич

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.07.1912 ст.

Дочь: Ольга Антоновна

Отец ребёнка: Мельников Антон Евсеевич

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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