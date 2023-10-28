Мельникова (Кирченкова) Ксения Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1886 по 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1886 по 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.04.1904 ст.
Кабаклы, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.09.1907 ст.
Сын: Мельников Семен Антонович
Отец ребёнка: Мельников Антон Евсеевич
Рождение ребёнка
15.02.1910 ст.
Дочь: Анна Антоновна
Отец ребёнка: Мельников Антон Евсеевич
Рождение ребёнка
23.07.1912 ст.
Дочь: Ольга Антоновна
Отец ребёнка: Мельников Антон Евсеевич
Смерть
Неизвестно