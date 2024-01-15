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Меркулов Андрей Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1886

Отец: Меркулов Пётр Антонов

Мать: Меркулова Вера Иванова

Рождение ребёнка
14.10.1908

Дочь: Меркулова Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Меркулова Елена Сергеева

Рождение ребёнка
01.08.1912

Дочь: Меркулова Марья Андреевна

Мать ребёнка: Меркулова Елена Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркулова Елена Сергеева

Место жительства
Неизвестно
Авдотьино, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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