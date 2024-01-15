Меркулов Андрей Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1886
Отец: Меркулов Пётр Антонов
Мать: Меркулова Вера Иванова
Рождение ребёнка
14.10.1908
Дочь: Меркулова Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Меркулова Елена Сергеева
Рождение ребёнка
01.08.1912
Дочь: Меркулова Марья Андреевна
Мать ребёнка: Меркулова Елена Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меркулова Елена Сергеева
Место жительства
Неизвестно
Авдотьино, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно