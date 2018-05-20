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Фокина Дарья Олеговна
Фокина Дарья Олеговна
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Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
20.05.2018
Пол
Женский
Отец
Фокин Олег Владимирович
1983 г.р.
Мать
Съедина Мария Владимировна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.2018
Отец:
Фокин Олег Владимирович
Мать:
Съедина Мария Владимировна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
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