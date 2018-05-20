Фокина Дарья Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокина Дарья Олеговна

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

20.05.2018

Пол

Женский

Отец

1983 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.2018

Отец: Фокин Олег Владимирович

Мать: Съедина Мария Владимировна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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