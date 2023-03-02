Рузин Зельман Гершевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Хабад Ольга Самуиловна
Мать ребёнка: Рузина Елизавета Абрамовна
Рождение ребёнка
06.06.1924
Сын: Рузин Авраам
Мать ребёнка: Рузина Елизавета Абрамовна
Одесса, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1940