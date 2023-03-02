Рузин Зельман Гершевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рузин Зельман Гершевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Хабад Ольга Самуиловна

Мать ребёнка: Рузина Елизавета Абрамовна

Рождение ребёнка
06.06.1924

Сын: Рузин Авраам

Мать ребёнка: Рузина Елизавета Абрамовна

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рузина Елизавета Абрамовна

Смерть
1940
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