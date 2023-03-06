Кощеева (Лукиных) Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Родилась в деревне Ключи Кирово-Чепецкого района Кировской области
Образование
После 1930
Получила среднее образование.
Работа или профессия
С 1943 по 1948
счетовод | Место работы: Бобинский лесоучасток в Кировский Горторг Должность: счетовод
Бракосочетание
05.08.1948
Рождение ребёнка
17.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кощеев Михаил Андрианович
Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
С 1953 по 1955
счетовод | Место работы: в Артели «Стахановец» Должность: счетовод
Работа или профессия
С 1955 по 1956
счетовод | Место работы: в Молотовской конторе сельхозтехники Должность: счетовод
Работа или профессия
С 1956 по 1958
Место работы: строительство Государственной ГЭС деревни Перевоз Нолинского района
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кощеев Михаил Андрианович
Работа или профессия
С 1964 по 1965
мотористка | Место работы: Подосиновский участок Должность: мотористка
Работа или профессия
С 1965 по 1967
Место работы: Омутнинский узел связи
Работа или профессия
С 1967 по 1978
счетовод-кассир | Место работы: Омутнинская межколхозная строительная организация Должность: счетовод-кассир