Кощеева (Лукиных) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Лукиных) Нина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1923

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Родилась в деревне Ключи Кирово-Чепецкого района Кировской области
Образование
После 1930
Получила среднее образование.
Работа или профессия
С 1943 по 1948
счетовод | Место работы: Бобинский лесоучасток в Кировский Горторг Должность: счетовод
Бракосочетание
05.08.1948

Муж: Кощеев Михаил Андрианович

Рождение ребёнка
17.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Михаил Андрианович

Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
С 1953 по 1955
счетовод | Место работы: в Артели «Стахановец» Должность: счетовод
Работа или профессия
С 1955 по 1956
счетовод | Место работы: в Молотовской конторе сельхозтехники Должность: счетовод
Работа или профессия
С 1956 по 1958
Место работы: строительство Государственной ГЭС деревни Перевоз Нолинского района
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Михаил Андрианович

Работа или профессия
С 1964 по 1965
мотористка | Место работы: Подосиновский участок Должность: мотористка
Работа или профессия
С 1965 по 1967
Место работы: Омутнинский узел связи
Работа или профессия
С 1967 по 1978
счетовод-кассир | Место работы: Омутнинская межколхозная строительная организация Должность: счетовод-кассир
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