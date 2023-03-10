Надеждин Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Надеждин Иоанн
Мать: ?
Рождение ребёнка
15.11.1857
Сын: Надеждин Александр Степанович
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
21.02.1879
Сын: Надеждин Василий Степанович
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Смерть
Неизвестно