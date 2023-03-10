Надеждин Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надеждин Степан Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Надеждин Иоанн

Мать: ?

Рождение ребёнка
15.11.1857

Сын: Надеждин Александр Степанович

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
21.02.1879

Сын: Надеждин Василий Степанович

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Смерть
Неизвестно
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