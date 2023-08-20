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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1705
Сын: Абакумов Иван
Отец ребёнка: Иванов Абакум
Рождение ребёнка
Около 1707
Сын: Абакумов Корнило
Отец ребёнка: Иванов Абакум
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Абакумова Авдотья
Отец ребёнка: Иванов Абакум
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Абакум