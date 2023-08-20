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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1680 г.р.

Дети

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Абакумов Иван

Отец ребёнка: Иванов Абакум

Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Абакумов Корнило

Отец ребёнка: Иванов Абакум

Рождение ребёнка
1710

Дочь: Абакумова Авдотья

Отец ребёнка: Иванов Абакум

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Абакум