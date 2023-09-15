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Горбачёв Пётр Самсонович

Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

20.11.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1887 г.р.

Мать

До 1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1912 ст.

Отец: Горбачёв Самсон Гурьевич

Мать: Горбачёва Елизавета Фёдоровна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
25.11.1912 ст.
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Священник Александр Астраханский. И. д. псаломщика Евфимий Станоткин Горбачёв Самсон Гурьевич. Отец. Казак Яманского посёлка Горбачёва Елизавета Фёдоровна. Мать Ларин Владимир Амвросиевич. Восприемник... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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