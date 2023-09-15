Горбачёв Пётр Самсонович
Место рождения
Дата рождения20.11.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1912 ст.
Крещение
25.11.1912 ст.
Священник Александр Астраханский. И. д. псаломщика Евфимий Станоткин Горбачёв Самсон Гурьевич. Отец. Казак Яманского посёлка Горбачёва Елизавета Фёдоровна. Мать Ларин Владимир Амвросиевич. Восприемник... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно