Гусева Наталья Платонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Наталья Платонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1828 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1861 ст.

Сын: Гусев Стефан Космин

Отец ребёнка: Гусев Косма Арефов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Косма Арефов

Смерть
Неизвестно
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