Гусева Наталья Платонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1861 ст.
Сын: Гусев Стефан Космин
Отец ребёнка: Гусев Косма Арефов
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусев Косма Арефов
Смерть
Неизвестно