Шрейдор Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шрейдор Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1973 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шрейдор Ирина

Рождение ребёнка
07.08.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шрейдор Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шрейдор Ирина

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