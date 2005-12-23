Шрейдор Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шрейдор Ирина
Рождение ребёнка
07.08.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шрейдор Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шрейдор Ирина