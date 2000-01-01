Fošenbauer František — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиFošenbauer František

Fošenbauer František

avatar

Место рождения

Jeznice 3

Дата рождения

16.06.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1787 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1812

Отец: не указан

Мать: Anna

Jeznice 3
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close