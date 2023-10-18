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Латыпова (Пашкова) Валентина
Латыпова (Пашкова) Валентина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.11.1964
Пол
Женский
Отец
Пашков Тимофей
Мать
Пашкова (Пояндаева) Пелагея
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1964
Отец:
Пашков Тимофей
Мать:
Пашкова Пелагея
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