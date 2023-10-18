Латыпова (Пашкова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латыпова (Пашкова) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1964

Отец: Пашков Тимофей

Мать: Пашкова Пелагея

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