Смирнов Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Вячеслав

Место рождения

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область

Дата рождения

07.04.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1975 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Рождение ребёнка
25.08.1975

Сын: Смирнов Андрей Вячеславович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Рождение ребёнка
09.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Смерть
Неизвестно
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область