Бубнов Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Екатерина Антоновна
Мать ребёнка: Бубнова Елена
Рождение ребёнка
1912
Сын: Бубнов Константин Антонович
Мать ребёнка: Бубнова Елена
Смоленская обл., Знаменский р-н, д. Мощенки
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бубнова Елена
Смерть
1914
погиб на 1й Мировой войне