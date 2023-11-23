Бубнов Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубнов Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Екатерина Антоновна

Мать ребёнка: Бубнова Елена

Рождение ребёнка
1912

Сын: Бубнов Константин Антонович

Мать ребёнка: Бубнова Елена

Смоленская обл., Знаменский р-н, д. Мощенки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бубнова Елена

Смерть
1914
погиб на 1й Мировой войне
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