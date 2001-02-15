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Капленко Артем Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.2001

Отец: Капленко Андрей Владимирович

Мать: Капленко Надежда Константиновна