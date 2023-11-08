Макухин Артем Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макухин Артем Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1839

Отец: Макухин Андрей Яковлев

Мать: Макухина ?

Рождение ребёнка
1864

Сын: Макухин Данила (Даниил) Артемов

Мать ребёнка: Анна Григорьева

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макухин Самуил Артемиев

Мать ребёнка: Анна Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Григорьева

Смерть
Неизвестно
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