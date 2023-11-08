Макухин Артем Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1839
Отец: Макухин Андрей Яковлев
Мать: Макухина ?
Рождение ребёнка
1864
Сын: Макухин Данила (Даниил) Артемов
Мать ребёнка: Анна Григорьева
Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Григорьева
Смерть
Неизвестно