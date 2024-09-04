Усольцев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Инна Юрьевна
Рождение ребёнка
19.01.2010
Сын: Усольцев Матвей Сергеевич
Мать ребёнка: Захарова Инна Юрьевна
Рождение ребёнка
02.06.2012
Дочь: Усольцева Рита Сергеевна
Мать ребёнка: Захарова Инна Юрьевна