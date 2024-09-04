Усольцев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усольцев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1985 г.р.

Дети

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Инна Юрьевна

Рождение ребёнка
19.01.2010

Сын: Усольцев Матвей Сергеевич

Мать ребёнка: Захарова Инна Юрьевна

Рождение ребёнка
02.06.2012

Дочь: Усольцева Рита Сергеевна

Мать ребёнка: Захарова Инна Юрьевна

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