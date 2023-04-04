Кондрин Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрин Василий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1923

Дочь: Рубинчик Анна Васильевна

Мать ребёнка: Кондрина Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондрина Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Кондрина Евдокия Федоровна

Смерть
1940
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