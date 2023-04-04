Кондрин Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1923
Дочь: Рубинчик Анна Васильевна
Мать ребёнка: Кондрина Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондрина Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Кондрина Евдокия Федоровна
Смерть
1940