Козин Борис
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1941
Сын: Козин Евгений
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
1946
Сын: Козин Олег
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
23.03.1952
Дочь: Чернова Лариса
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козин Валера
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нелли
Мать ребёнка: Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра
Смерть
Неизвестно