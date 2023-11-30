Козин Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козин Борис

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1918 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1941

Сын: Козин Евгений

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
1946

Сын: Козин Олег

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
23.03.1952

Дочь: Чернова Лариса

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козин Валера

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нелли

Мать ребёнка: Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра

Смерть
Неизвестно
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