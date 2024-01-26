Ахмадуллин Ильяс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхмадуллин Ильяс

Ахмадуллин Ильяс

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1966

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966

Отец: Ахмадуллин Жавдат

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close