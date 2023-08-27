Бабушкина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабушкина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабушкин Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Бабушкин Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабушкин Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Бабушкин Владимир Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабушкин Владимир Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
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