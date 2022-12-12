Богданова Марфа Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Марфа Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1891 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Ефросинья Семёновна

Отец ребёнка: Богданов Семён Акиндинович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Богданов Иван Семёнович

Отец ребёнка: Богданов Семён Акиндинович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Богданов Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Богданов Семён Акиндинович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1924
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Семён Акиндинович

Смерть
Неизвестно
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