Богданова Марфа Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Ефросинья Семёновна
Отец ребёнка: Богданов Семён Акиндинович
Рождение ребёнка
Около 1915
Отец ребёнка: Богданов Семён Акиндинович
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Богданов Михаил Семёнович
Отец ребёнка: Богданов Семён Акиндинович
Место жительства
1924
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно