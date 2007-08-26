Михайлова Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

1933 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1981 г.р.

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комиссаров виталий александрович

Мать: Комиссарова анна сергеевна

Рождение ребёнка
21.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.12.1981

Дочь: Михайлова екатерина александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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