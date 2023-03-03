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Кондратьев Игорь Александрович
Кондратьев Игорь Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Кондратьев Александр Сергеевич
1925 г.р.
Мать
Кондратьева (Лукьянова) Наталья Дмитриевна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Кондратьев Александр Сергеевич
Мать:
Кондратьева Наталья Дмитриевна
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