Штаненко Фёдор Давыдович
Место рожденияБудница, Добрянский, Черниговская, Россия
Дата рождения08.06.1900
Дата смерти26.04.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1900
Отец: Штаненко Давид Исакиев
Будница, Добрянский, Черниговская, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Штаненко Николай Фёдорович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
26.04.1944