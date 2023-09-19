Штаненко Фёдор Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штаненко Фёдор Давыдович

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Место рождения

Будница, Добрянский, Черниговская, Россия

Дата рождения

08.06.1900

Дата смерти

26.04.1944

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1866 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1900

Отец: Штаненко Давид Исакиев

Мать: Штаненко Афанасия Иванова

Будница, Добрянский, Черниговская, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штаненко Николай Фёдорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.04.1944
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