Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиПосле 1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Елена Артёмовна
Отец ребёнка: Артём Ануфриевич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кондратий Артёмович
Отец ребёнка: Артём Ануфриевич
Рождение ребёнка
1767
Сын: Петр Артёмович
Отец ребёнка: Артём Ануфриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артём Ануфриевич
Смерть
После 1767