Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

После 1767

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Елена Артёмовна

Отец ребёнка: Артём Ануфриевич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Кондратий Артёмович

Отец ребёнка: Артём Ануфриевич

Рождение ребёнка
1767

Сын: Петр Артёмович

Отец ребёнка: Артём Ануфриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артём Ануфриевич

Смерть
После 1767
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