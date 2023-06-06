ШЕЙЕРМАН Виктор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ШЕЙЕРМАН Виктор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1941

Отец: Шейерман Яков Андреевич

Мать: Эмилия Филипповна

Рождение ребёнка
03.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Лозовое
Рождение ребёнка
01.11.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно