ШЕЙЕРМАН Виктор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1941
Отец: Шейерман Яков Андреевич
Мать: Эмилия Филипповна
Рождение ребёнка
03.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Лозовое
Рождение ребёнка
01.11.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно