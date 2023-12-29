Стругова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1910
Дочь: Макарова Наталья
Отец ребёнка: Стругов Павел
Рождение ребёнка
23.04.1917
Сын: Стругов Николай
Отец ребёнка: Стругов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Стругов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стругов Павел
Смерть
Неизвестно