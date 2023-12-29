Стругова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стругова Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1910

Дочь: Макарова Наталья

Отец ребёнка: Стругов Павел

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1917

Сын: Стругов Николай

Отец ребёнка: Стругов Павел

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Стругов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стругов Павел

Смерть
Неизвестно
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