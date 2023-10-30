Царева Галина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царева Галина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: не указан

Мать: Царева Пелагея Васильевна

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