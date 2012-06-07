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Смирнова Виктория Андреевна
Смирнова Виктория Андреевна
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Место рождения
Смоленск
, город Смоленск, Смоленская область
Дата рождения
07.06.2012
Пол
Женский
Отец
Мостачёв Андрей Николаевич
1977 г.р.
Мать
Смирнова Ольга Валерьевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.2012
Отец:
Мостачёв Андрей Николаевич
Мать:
Смирнова Ольга Валерьевна
Смоленск
, город Смоленск, Смоленская область
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