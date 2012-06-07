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Смирнова Виктория Андреевна

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

07.06.2012

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.2012

Отец: Мостачёв Андрей Николаевич

Мать: Смирнова Ольга Валерьевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область