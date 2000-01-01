Новиков Дмитрий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1901 год - крестьянин села Сафоновка Курасовской волости Обоянского уезда Курской губернии.
Рождение ребёнка
13.03.1901 ст.
Мать ребёнка: Новикова Ефросинья Лукинична
Запись о рождении сделана в метрической книге полковой (Николаевской) церкви 52 пехотного Виленского полка в городе Феодосия.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно