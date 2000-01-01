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Новиков Дмитрий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1901 год - крестьянин села Сафоновка Курасовской волости Обоянского уезда Курской губернии.
Рождение ребёнка
13.03.1901 ст.

Сын: Новиков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Новикова Ефросинья Лукинична

Запись о рождении сделана в метрической книге полковой (Николаевской) церкви 52 пехотного Виленского полка в городе Феодосия.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Ефросинья Лукинична

Смерть
Неизвестно
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