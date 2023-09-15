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Lange (BrosseBross) Anna Maria

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

27.04.1830

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Brosse Christian Gottfried

Мать: Bross(brosse) Anna Maria

Рождение ребёнка
02.03.1818

Сын: Lange Eduard Gottfried

Отец ребёнка: Lange Conrad Johann

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
24.05.1821

Дочь: Nottbeck Josephine Marie

Отец ребёнка: Lange Conrad Johann

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
28.08.1824

Дочь: Julia Theresia

Отец ребёнка: Lange Conrad Johann

Таллин, Эстонская ССР
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.04.1830
Таллин, Эстонская ССР
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