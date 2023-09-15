Lange (BrosseBross) Anna Maria
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смерти27.04.1830
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Рождение ребёнка
02.03.1818
Отец ребёнка: Lange Conrad Johann
Рождение ребёнка
24.05.1821
Дочь: Nottbeck Josephine Marie
Отец ребёнка: Lange Conrad Johann
Рождение ребёнка
28.08.1824
Дочь: Julia Theresia
Отец ребёнка: Lange Conrad Johann
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.04.1830