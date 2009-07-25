Бадртдинова (Бадртдинова) Розия Шайхайдаровна
Место рожденияАзнакаево, респ. Татарстан, Россия
Дата рождения19.04.1930
Дата смерти25.07.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Азнакаево, респ. Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
18.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Файзуллин Мугамбар Набиуллович
Азнакаево, респ. Татарстан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.07.2009
Азнакаево, респ. Татарстан, Россия