Бадртдинова (Бадртдинова) Розия Шайхайдаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадртдинова (Бадртдинова) Розия Шайхайдаровна

Место рождения

Азнакаево, респ. Татарстан, Россия

Дата рождения

19.04.1930

Дата смерти

25.07.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Азнакаево, респ. Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
18.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Файзуллин Мугамбар Набиуллович

Азнакаево, респ. Татарстан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Файзуллин Мугамбар Набиуллович

Смерть
25.07.2009
Азнакаево, респ. Татарстан, Россия
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