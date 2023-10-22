Медведева Зинаида Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1937
Дата смерти05.11.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Национальность - украинка
Рождение ребёнка
29.09.1958
Сын: Медведев Александр Иванович
Отец ребёнка: Медведев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
03.04.1960
Дочь: Медведева Алла Ивановна
Отец ребёнка: Медведев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
07.11.1962
Сын: Медведев Николай Иванович
Отец ребёнка: Медведев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
26.11.1966
Сын: Медведев Василий Иванович
Отец ребёнка: Медведев Иван Васильевич
С. Батаевка, Славгородский р-н, Алтайского края
Смерть
05.11.1994