Медведева Зинаида Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Зинаида Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1937

Дата смерти

05.11.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Национальность - украинка
Рождение ребёнка
29.09.1958

Сын: Медведев Александр Иванович

Отец ребёнка: Медведев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
03.04.1960

Дочь: Медведева Алла Ивановна

Отец ребёнка: Медведев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
07.11.1962

Сын: Медведев Николай Иванович

Отец ребёнка: Медведев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
26.11.1966

Сын: Медведев Василий Иванович

Отец ребёнка: Медведев Иван Васильевич

С. Батаевка, Славгородский р-н, Алтайского края
Смерть
05.11.1994
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