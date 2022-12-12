Бызов Алексей Николаевич
Место рождениясело Бызово
Дата рождения30.03.1919
Дата смерти23.02.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
село Бызово
Рождение ребёнка
16.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
село Мурзинка
Смерть
23.02.1970
Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра