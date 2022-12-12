Бызов Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бызов Алексей Николаевич

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Место рождения

село Бызово

Дата рождения

30.03.1919

Дата смерти

23.02.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

село Бызово
Рождение ребёнка
16.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

село Мурзинка
Смерть
23.02.1970
Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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