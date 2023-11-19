Мишин Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мишин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Мишина Татьяна Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мишин Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Мишина Татьяна Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мишина Татьяна Юрьевна