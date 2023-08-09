Устина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765 ст.

Сын: Прокопьев Варлаам

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно