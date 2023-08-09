Устина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765 ст.
Сын: Прокопьев Варлаам
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно