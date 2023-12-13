Филимонов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филимонов Иван Федорович
Мать: Купцова Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филимонова Полина Владимировна
Мать ребёнка: Ковалева Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филимонова Анна Владимировна
Мать ребёнка: Ковалева Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филимонова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Ковалева Ирина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно