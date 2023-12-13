Филимонов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филимонов Иван Федорович

Мать: Купцова Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филимонова Полина Владимировна

Мать ребёнка: Ковалева Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филимонова Анна Владимировна

Мать ребёнка: Ковалева Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филимонова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Ковалева Ирина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Ирина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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