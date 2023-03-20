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Прасолов Семен Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

28.04.1949

Пол

Мужской

Отец

Мать

1902 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Прасолов Борис

Мать: Прасолова Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прасолова Марина Фед

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасолова Марина Фед

Место жительства
Неизвестно
Завалье, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
28.04.1949
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