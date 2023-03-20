Прасолов Семен Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти28.04.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Прасолов Борис
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прасолова Марина Фед
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасолова Марина Фед
Место жительства
Неизвестно
Завалье, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
28.04.1949