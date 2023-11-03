Гладилова 1, Карпова 2 (Киселева?) Евдокия Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладилова 1, Карпова 2 (Киселева?) Евдокия Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1832

Отец: Киселев Дмитрий Семенов

Мать: Киселева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
31.01.1860

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Гладилов Григорий Афиногенов

Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Гладилов Григорий Афиногенов

Бракосочетание
19.10.1873

Муж: Карпов Василий Григорьев

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
М. 32 первым Ж. 42 вдова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладилов Григорий Афиногенов

Смерть
Неизвестно
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