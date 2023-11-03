Гладилова 1, Карпова 2 (Киселева?) Евдокия Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1832
Отец: Киселев Дмитрий Семенов
Рождение ребёнка
31.01.1860
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Гладилов Григорий Афиногенов
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Гладилов Григорий Афиногенов
Бракосочетание
19.10.1873
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
М. 32 первым Ж. 42 вдова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно