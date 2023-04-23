Трушникова (Братчикова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1908
Дата смерти12.05.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Сын: Братчиков Леонид Иванович
Отец ребёнка: Трушников Иван Андреевич
Рождение ребёнка
15.12.1931
Отец ребёнка: Трушников Иван Андреевич
Рождение ребёнка
24.03.1934
Дочь: Дягилева Капитолина Ивановна
Отец ребёнка: Трушников Иван Андреевич
Рождение ребёнка
25.04.1936
Дочь: Сятчихина Вера Ивановна
Отец ребёнка: Трушников Иван Андреевич
Рождение ребёнка
17.01.1949
Дочь: Гапонова Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Трушников Яков Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.05.1973