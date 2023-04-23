Трушникова (Братчикова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушникова (Братчикова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1908

Дата смерти

12.05.1973

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Братчиков Леонид Иванович

Отец ребёнка: Трушников Иван Андреевич

Рождение ребёнка
15.12.1931

Сын: Трушников Иван Иванович

Отец ребёнка: Трушников Иван Андреевич

Рождение ребёнка
24.03.1934

Дочь: Дягилева Капитолина Ивановна

Отец ребёнка: Трушников Иван Андреевич

Рождение ребёнка
25.04.1936

Дочь: Сятчихина Вера Ивановна

Отец ребёнка: Трушников Иван Андреевич

Рождение ребёнка
17.01.1949

Дочь: Гапонова Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Трушников Яков Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трушников Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трушников Яков Григорьевич

Смерть
12.05.1973
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