Демидов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1936
Сын: Демидов Александр Константинович
Мать ребёнка: Демидова Аграфена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Владимир Константинович
Мать ребёнка: Демидова Аграфена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Юрий Константинович
Мать ребёнка: Демидова Аграфена Васильевна
Смерть
Неизвестно