Демидов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидов Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1936

Сын: Демидов Александр Константинович

Мать ребёнка: Демидова Аграфена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Владимир Константинович

Мать ребёнка: Демидова Аграфена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Юрий Константинович

Мать ребёнка: Демидова Аграфена Васильевна

Смерть
Неизвестно
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