Тышлек ГАГУЦ Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Чорабай Дёма Юрьевна
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц ?
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Черкас Кириченко Мария Юрьевна
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц ?
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Шашенкова Валентина Юрьевна 1
Мать ребёнка: Фонотова Баркэт Надежда Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно