Тышлек ГАГУЦ Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек ГАГУЦ Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Чорабай Дёма Юрьевна

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц ?

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Черкас Кириченко Мария Юрьевна

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц ?

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Шашенкова Валентина Юрьевна 1

Мать ребёнка: Фонотова Баркэт Надежда Саввична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фонотова Баркэт Надежда Саввична

Смерть
Неизвестно