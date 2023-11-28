Мальчиков Парфирий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальчиков Парфирий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальчиков Константин Парфёнович

Мать ребёнка: ?

Сиазань
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальчиков Петр Парфирьевич

Мать ребёнка: ?

Баку
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Летюшова Надежда Парфирьевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальчиков Федор Парфирьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Александра Парфёновна

Мать ребёнка: ?

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