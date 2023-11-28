Мальчиков Парфирий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальчиков Константин Парфёнович
Мать ребёнка: ?
Сиазань
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальчиков Петр Парфирьевич
Мать ребёнка: ?
Баку
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Летюшова Надежда Парфирьевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальчиков Федор Парфирьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Александра Парфёновна
Мать ребёнка: ?