Морева (Калинина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морева (Калинина) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1894

Дата смерти

22.04.1982

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

1919 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1935 г.р.

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1894

Отец: Калинин Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морев Павел Зиновьевич

Место жительства
Неизвестно
Синодское, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуртаева (Морева) Антонина Павловна

Отец ребёнка: Морев Павел Зиновьевич

Рождение ребёнка
12.12.1919

Сын: Морев Петр Павлович

Отец ребёнка: Морев Павел Зиновьевич

Рождение ребёнка
26.07.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морев Павел Зиновьевич

Рождение ребёнка
29.08.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морев Павел Зиновьевич

Рождение ребёнка
05.12.1935

Сын: Морев Павел Павлович

Отец ребёнка: Морев Павел Зиновьевич

Смерть
22.04.1982

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