Морева (Калинина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1894
Дата смерти22.04.1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1894
Отец: Калинин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Синодское, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуртаева (Морева) Антонина Павловна
Отец ребёнка: Морев Павел Зиновьевич
Рождение ребёнка
12.12.1919
Сын: Морев Петр Павлович
Отец ребёнка: Морев Павел Зиновьевич
Рождение ребёнка
26.07.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морев Павел Зиновьевич
Рождение ребёнка
29.08.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морев Павел Зиновьевич
Рождение ребёнка
05.12.1935
Сын: Морев Павел Павлович
Отец ребёнка: Морев Павел Зиновьевич
Смерть
22.04.1982