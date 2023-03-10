Боровеев Алексей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровеев Алексей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1987 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.04.1920

Жена: Шилова Пелагея Митрофановна

Юрятино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.08.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шилова Пелагея Митрофановна

Смерть
Неизвестно
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