Боровеев Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1920
Юрятино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.08.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шилова Пелагея Митрофановна
Смерть
Неизвестно