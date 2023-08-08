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Зозуля Дмитрий Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1953

Дочь: Мунтян Людмила Дмитриевна

Мать ребёнка: Зозуля Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зозуля Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Зозуля Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зозуля Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно