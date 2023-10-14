Мельверт (Зарубина) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельверт (Зарубина) Людмила

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Место рождения

Иркутская обл, Зиминский район,с.Буринская дача

Дата рождения

04.03.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1968

Отец: Зарубин Виталий

Мать: Зарубина Лидия

Иркутская обл, Зиминский район,с.Буринская дача
Рождение ребёнка
19.10.1988

Сын: Мельверт Денис

Отец ребёнка: Мельверт Виктор

Рождение ребёнка
06.03.2004

Дочь: Алибейкова Анна Владимировна

Отец ребёнка: Антипин Владимир

Шарыпово
Развод
Неизвестно

Муж: Мельверт Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельверт Виктор

Место жительства
Неизвестно
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