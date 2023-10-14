Мельверт (Зарубина) Людмила
Место рожденияИркутская обл, Зиминский район,с.Буринская дача
Дата рождения04.03.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1968
Отец: Зарубин Виталий
Мать: Зарубина Лидия
Иркутская обл, Зиминский район,с.Буринская дача
Рождение ребёнка
19.10.1988
Сын: Мельверт Денис
Отец ребёнка: Мельверт Виктор
Рождение ребёнка
06.03.2004
Дочь: Алибейкова Анна Владимировна
Отец ребёнка: Антипин Владимир
Шарыпово
Развод
Неизвестно
Муж: Мельверт Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельверт Виктор
Место жительства
Неизвестно