Леонов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2002

Дочь: Леонова Инна Александровна

Мать ребёнка: Леонова Наталья Валентиновна

Рождение ребёнка
?.12.2016

Дочь: Леонова Нина Александровна

Мать ребёнка: Леонова Наталья Валентиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонова Софья Александровна

Мать ребёнка: Леонова Наталья Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонова Наталья Валентиновна

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