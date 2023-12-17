Леонов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2002
Дочь: Леонова Инна Александровна
Мать ребёнка: Леонова Наталья Валентиновна
Рождение ребёнка
?.12.2016
Дочь: Леонова Нина Александровна
Мать ребёнка: Леонова Наталья Валентиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонова Софья Александровна
Мать ребёнка: Леонова Наталья Валентиновна
Бракосочетание
Неизвестно