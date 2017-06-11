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Зиганоров Дмитрий Алексеевич
Зиганоров Дмитрий Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.06.2017
Пол
Мужской
Отец
Зиганоров Алексей Дмитриевич
1970 г.р.
Мать
Кожушко Оксана Валентиновна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
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АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.2017
Отец:
Зиганоров Алексей Дмитриевич
Мать:
Кожушко Оксана Валентиновна
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